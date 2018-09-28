Macaristan Başbakanı göçmen karşıtı politikasını sürdürüyor: Kıtamızı tanıyamayacağız

Göçmen karşıtı duruşuyla bilinen Başbakan Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, Avrupa'nın demografik yapısına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Orban, Avrupa'daki demografik sorunun Afrika'dan ve Asya'dan göçmen transferiyle çözülmeye çalışıldığını ama kendilerinin buna karşı çıktığını söyledi.

Orban, ''Her geçen gün daha az Avrupalı insan doğuyor ve daha fazla yabancı buraya geliyor. Bu bizim kültürümüzü değiştirecek ve bir iki yıl içinde kendi köylerimizi, şehirlerimizi, ülkelerimizi ve kıtamızı tanıyamayacağız.'' diye konuştu.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve Avrupa Komisyonunda göçü destekleyenlerin çoğunlukta olduğunu iddia eden Orban, Avrupa'da, göç taraftarı ve karşıtı milletvekillerinin savaşının devam ettiğini ve gelecek yıl mayıs ayında düzenlenecek AP seçimlerinde Avrupa politikasının değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos'un, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde katıldığı bir panelde, AB üyesi ülkelere, mültecilerin dağıtılması için verdikleri sözleri yerine getirmeleri çağrısında bulunmasına da tepki gösterdi.

Avramopulos'un açıklamalarının tüm AB üyesi ülkeleri temsil etmediğini, bu yüzden AB adına açıklama yapmaktan kaçınması gerektiğini savunan Orban, ''Göçmen Komiseri bu konuda hiç kimse tarafından yetkilendirilmedi.'' dedi.

Orban ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin de mayıs ayında görevinden ayrılmasını umduğunu ifade etti.