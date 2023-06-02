Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir daha dile getirdi.

Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua ettiğini söyledi.

Sandıktan çıkan sonuç karşısında bir oh çektiğini anlatan Orban, Erdoğan'a şans dilemekle kalmayıp çok dua da ettiğini belirtti ve "Kazanamasaydı trajedi olurdu" dedi.

Rusya'dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye'nin başına 'Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD'li milyarder) George Soros'un adamının geçmesi halinde' doğalgazın Macaristan veya Sırbistan'a ulaştırılmayabileceğini savundu.

Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olacağına dair bir senaryosunu daha dile getiren Orban, "Türkiye'yi savaş yanlısı bir başkan yönetmeye başlasaydı bunun öngörülemez etkileri olurdu" diyerek endişesini dile getirdi.