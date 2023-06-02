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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim

Macaristan Başbakanı Viktor Orban Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nin ikinci turuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Sandıktan Erdoğan çıktığı için duyduğu memnuniyeti ifade eden Orban, Kılıçdaroğlu'ndan da 'Amerikan yanlısı ya da Soros'un adamı'olarak bahsetti.

2 Haziran 2023 Cuma 18:52 - Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Orban: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettim
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Türkiye'de 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunun galibi Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk kutlayan dünya liderlerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban bu zaferden duyduğu memnuniyeti bir daha dile getirdi.

Orban devlet radyosunda yaptığı değerlendirmelerde, Türkiye ilişkilerine de değindi ve Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua ettiğini söyledi.

ERDOĞAN İÇİN DUA ETTİ

Sandıktan çıkan sonuç karşısında bir oh çektiğini anlatan Orban, Erdoğan'a şans dilemekle kalmayıp çok dua da ettiğini belirtti ve "Kazanamasaydı trajedi olurdu" dedi.

KILIÇDAROĞLU İÇİN DİKKAT ÇEKEN TANIMLAMA

Rusya'dan doğalgazı Türkiye üzerinden aldıklarını da hatırlatan Orban, Türkiye'nin başına 'Amerikan yanlısı ya da (Macar asıllı ABD'li milyarder) George Soros'un adamının geçmesi halinde' doğalgazın Macaristan veya Sırbistan'a ulaştırılmayabileceğini savundu.

Kılıçdaroğlu kazansaydı ne olacağına dair bir senaryosunu daha dile getiren Orban, "Türkiye'yi savaş yanlısı bir başkan yönetmeye başlasaydı bunun öngörülemez etkileri olurdu" diyerek endişesini dile getirdi.

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