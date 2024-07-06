Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son 2,5 yılda binlerce insanın bölgede barış içinde yaşamasını sağlamak için ortaya koyduğu çabayı takdir eden Orban, Ukrayna'da başlayan savaşın bir sonucu olarak dünyanın yeniden iki bloka bölünme riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Orban, bu nedenle tarihi küresel bağların yeniden onarılmasının önemine işaret ederek bu minvalde Türk Devletleri Teşkilatını Doğu ve Batı arasında işbirliğini öne çıkartan önemli bir organizasyon olarak gördüklerini dile getirdi.

Ülkesinin AB dönem başkanlığını hafta başında üstlendiğini hatırlatan Orban, "Bu 6 aylık bütün periyodu, bürokratik ev ödevi değil barış misyonu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kiev'e yaptığım ziyaretin hemen bir gün sonrasında dün Moskova'da görüşmelerde bulundum ve bu misyon devam edecek." ifadelerini kullandı.

AP seçimlerinin sonucunu "siyasi deprem" olarak nitelendirerek 27 üye ülkenin 20'sinde halkların değişime oy verdiğini savunan Orban, halihazırda AB içinde "egemenlik ve federasyon" yanlıları arasında tartışmaların sürdüğünü kaydederek, bu seçimden çıkan en önemli sonucun "vatanseverlerin başarısı" olduğunu ifade etti.