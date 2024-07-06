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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ve Ukrayna temaslarını değerlendirdi: Bu misyon devam edecek

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanı Macaristan'ın Başbakanı Viktor Orban, Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, dönem başkanlığı sürecini bir barış misyonu olarak gördüklerini, bundan dolayı hem Ukrayna hem de Rusya'ya ziyaretler gerçekleştirdiğini ifade etti.

AA6 Temmuz 2024 Cumartesi 16:11 - Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya ve Ukrayna temaslarını değerlendirdi: Bu misyon devam edecek
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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in son 2,5 yılda binlerce insanın bölgede barış içinde yaşamasını sağlamak için ortaya koyduğu çabayı takdir eden Orban, Ukrayna'da başlayan savaşın bir sonucu olarak dünyanın yeniden iki bloka bölünme riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürdü.

Orban, bu nedenle tarihi küresel bağların yeniden onarılmasının önemine işaret ederek bu minvalde Türk Devletleri Teşkilatını Doğu ve Batı arasında işbirliğini öne çıkartan önemli bir organizasyon olarak gördüklerini dile getirdi.

UKRAYNA-RUSYA TEMASLARI

Ülkesinin AB dönem başkanlığını hafta başında üstlendiğini hatırlatan Orban, "Bu 6 aylık bütün periyodu, bürokratik ev ödevi değil barış misyonu olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle Kiev'e yaptığım ziyaretin hemen bir gün sonrasında dün Moskova'da görüşmelerde bulundum ve bu misyon devam edecek." ifadelerini kullandı.

AP seçimlerinin sonucunu "siyasi deprem" olarak nitelendirerek 27 üye ülkenin 20'sinde halkların değişime oy verdiğini savunan Orban, halihazırda AB içinde "egemenlik ve federasyon" yanlıları arasında tartışmaların sürdüğünü kaydederek, bu seçimden çıkan en önemli sonucun "vatanseverlerin başarısı" olduğunu ifade etti.

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