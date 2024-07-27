İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Temmuz 2024 Cumartesi / 21 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9949
  • EURO
    35,8195
  • ALTIN
    2529.05
  • BIST100
    10891.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macaristan Başbakanı Orban'dan 2024 Yaz Olimpiyatları tepkisi: Batı'da ahlak kalmadı
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban'dan 2024 Yaz Olimpiyatları tepkisi: Batı'da ahlak kalmadı

Fransa'da gerçekleştirilen 2024 Yaz Olimpiyatları'nda sapkın LGBT propagandasının yapıldığına dikkati çeken Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Batı'da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları'nın açılışında da gördük” dedi.

IHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 19:13 - Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Orban'dan 2024 Yaz Olimpiyatları tepkisi: Batı'da ahlak kalmadı
ABONE OL

Romanya'nın orta kesimlerinde Macarların yoğun olarak yaşadığı Baile Tusnad kentinde düzenlenen bir festivalde Macar toplumuna hitap eden Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın kendi menfaatlerinin gereklerini bir kenara bırakıp kendini imha etmek pahasına ABD dış politikasını takip ettiğini söyledi. Orban, dünyada ise güç dengesinin Asya ve Rusya'ya doğru kaydığını ve önümüzdeki on yıllar, belki de asırlar boyunca dünyanın baskın güç merkezinin Asya olacağını söyledi. Çin, Hindistan, Pakistan ve Endonezya'dan geleceğin büyük güçleri olarak bahseden Orban, "500 yıldır görülmemiş bir değişim geliyor. Karşı karşıya olduğumuz şey, dünya düzeninde yaşanan bir değişiklik" dedi.

UKRAYNA MESAJI: ASLA GERÇEKLEŞMEYECEK

Ukrayna'nın NATO ve AB üyesi olma umutlarını da asla gerçekleştiremeyeceğini vurgulayan Orban, "Biz Avrupalıların buna yetecek parası yok. Ukrayna, bir tampon ülke olma konumuna geri dönecek" ifadelerini kullandı. Orban, Rusya ve ABD arasında gerçekleştirilecek bir anlaşma ile Ukrayna'ya uluslararası güvenlik garantileri sağlanacağını ileri sürdü.

BATI'YA LGBT TEPKİSİ

"Rusya'nın yumuşak gücünün en güçlü uluslararası cazibesi, LGBT karşıtlığıdır" diyen Orban, Batı ülkelerinin ise LGBT'yi savunarak teşvik etmesini eleştirdi. Hristiyan değerlerinin savunulması gerektiğini söyleyen Orban, "Batı'da ahlak kalmadı. Bunu Paris Olimpiyatları'nın açılışında da gördük" ifadelerini kullandı.

Orban, "Dar kesim, narin, avokado, latte, katkısız liberaller yerine cesur, milliyetçi ve genç Hristiyanların altında toplanabileceği bir bayrak kaldırmamız gerekiyor" dedi.

ABD'DEKİ BAŞKANLIK SEÇİMLERİ

Yaklaşık 2 saat süren konuşmasında Orban, ABD'de kasım ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan eski Başkan Donald Trump'a destek verdi. Orban, kasım ayındaki seçimleri Trump'ın kazanacağı tahmininde bulundu. Macar lider, Avrupa'nın Ukrayna'ya ilişkin politikasını o zamana kadar değiştirmemesi halinde, Trump'ın zaferinden sonra yapabileceği tek şeyin, yenilgiyi kabul etmek olacağını ileri sürdü.

Trump'ın yeniden seçilme gayesinin ABD'yi post-nasyonalist liberal bir devletten yeniden bir ulus devleti haline getirmek olduğunu ve bunun için cezalandırıldığını ileri süren Orban, "Onu hapse atmak istemelerinin nedeni bu. Mülklerine el koymak istemelerinin nedeni de bu. Tüm bunlar işe yaramayınca, onu öldürmek istemelerinin nedeni de bu" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.