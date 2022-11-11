Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye'ye teşekkür

Orban, Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'nde konuştu.

Türkiye'nin gıda krizini önlemek için başarılı arabuluculuk adımları attığını belirterek Türkiye'ye teşekkür eden Orban, gıda krizi olması durumunda göç dalgasının yeniden olacağını ve bundan, ülkesinin de etkileneceğini söyledi.

Türkiye'nin, Macaristan'ın enerji tedarikinde de önemli rol oynadığını kaydeden Orban, "Macaristan zaten enerji arzı açısından yüksek bir bedel ödüyor ve arz güvenliği, doğu-batı yönünde tam kapasite çalışan tek boru hattı olan Türkiye'den geçen doğal gaz boru hattına bağlı." dedi.

Orban, ülkesi için Rus dışı kaynaklardan doğal gaza erişim açısından terk gerçekçi ülkenin Azerbaycan olduğunu vurguladı. Macaristan'ın ayrıca Azerbaycan, Gürcistan ve Romanya ile iş birliği kapsamında Azerbaycan'dan yeşil elektrik getirmek istediğini belirterek bu konularda verdiği desteklerden dolayı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e teşekkür etti.

TDT üyelerine barışın sağlanması için attıkları adımlar ve açıklamalardan dolayı şükranlarını ileten Orban, "Ülkemiz, Türk Devletleri Teşkilatının çalışmalarını tam desteklemektedir ve önümüzdeki on yılda Türk vizyonunun başarıyla uygulanabilmesini için çalışacaktır." diye konuştu.

Macaristan'ın Türk Yatırım Fonu'na üye olacağını belirten Orban, ayrıca Birlik üyelerine, Kuraklığı Önleme Enstitüsünün Macaristan'da kurulması yönündeki kararından dolayı teşekkür etti.

Rusya-Ukrayna savaşı açısından TDT'nin barış forumu olarak gördüğünü aktaran Orban, savaşın Macaristan'ı direkt etkilediğini, ülkeye 1 milyondan fazla mültecinin geldiğini; enflasyonun, gıda ürünlerinin ve enerji fiyatlarının aşırı yükseldiğini sözlerine ekledi.