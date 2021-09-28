Macaristan, egemenliğini ihlal ettiğini öne sürdüğü Ukrayna'ya tepki gösterdi

AA 28 Eylül 2021 Salı 12:36 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 12:56

Szijjarto, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın attığı adımın ülkesinin egemenliğini ihlal ettiğini, bu yüzden Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağırıldığını söyledi.

Ukrayna'nın anlaşmayı AB Komisyonuna taşıması kararının derin öfkeye neden olduğunu belirten Szijjarto, ''Bizim kiminle ve hangi konuda anlaşma yapmamız Ukraynalıları hiç ilgilendirmez. Ülkemizin güvenli gaz arzını, Macarların evlerinin ısınmasını ve sanayimizin işleyişini engellemeye çalışmak, egemenliğimizi ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı ağır bir şekilde ihlal etmek demektir.'' ifadelerini kullandı.

Macaristan dün Rus enerji şirketi Gazprom ile 15 yıllık doğal gaz alım anlaşması imzalamış, Ukrayna ise anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonuna başvuracağı açıklamıştı.

MACARİSTAN'IN KİEV BÜYÜKELÇİSİ, RUSYA İLE DOĞAL GAZ ANLAŞMASIYLA İLGİLİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Macaristan'ın Kiev Büyükelçisi'nin, Macaristan ile Rusya arasındaki doğal gaz anlaşmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydetti.

Nikolenko, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, Macar Büyükelçi'nin Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi.

Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisi'nin Macaristan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını teyit eden Nikolenko, Ukrayna'nın da aynı şekilde Macar Büyükelçiyi Bakanlığa çağırdığını aktardı.

Nikolenko, Macar Büyükelçiye, Rusya ile Macaristan arasındaki yeni doğal gaz anlaşmasının Ukrayna-Macaristan ilişkilerine zarar vereceğinin hatırlatıldığını ifade etti.

- Rusya ile Macaristan arasında doğal gaz anlaşması

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 27 Eylül'de ülkesinin, Rus enerji şirketi Gazprom ile 15 yıl doğal gaz alımı konusunda anlaşma imzaladığını duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'yı baypas eden 15 yıllık doğal gaz anlaşmasına tepki göstererek anlaşmanın Avrupa enerji mevzuatına uygunluğuna ilişkin AB Komisyonuna başvuracağını açıklamıştı.