Macaristan'a geçişler sürüyor! Sayı 120 bini geçti

AA 3 Mart 2022 Perşembe 23:48 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 23:48

Bakan Gulyas, yaptığı açıklamada, Macaristan-Ukrayna sınır kapılarının açık olduğunu ve geçişlerin sürdüğünü söyledi.

Savaşın başlangıcından bugüne kadar Ukrayna'dan gelenlerin sayısının 120 bini aştığını aktaran Gulyas, ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşına müdahil olmak istemediğini bu yüzden Macaristan-Ukrayna sınırından silah geçişine izin vermeyeceğini belirtti.

Ukrayna'da yaşayan Macar azınlığın güvenliğini sağlamak için hükümetin elinden geleni yaptığını da ifade eden Gulyas, onların güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Macaristan Yabancılar Şubesi de yaptığı açıklamada, bugüne kadar 676 Ukraynalının iltica başvurusunda bulunduğunu açıkladı.