İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2022 Salı / 1 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,1017
  • EURO
    14,8467
  • ALTIN
    759.508
  • BIST100
    1926.66
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macaristan'a girmek isteyen sığınmacılara engel
Dünya

Macaristan'a girmek isteyen sığınmacılara engel

Macaristan'a son 3 günde girmeye çalışan 457 sığınmacının, güvenlik güçlerince engellendiği bildirildi.

AA4 Ocak 2022 Salı 02:21 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 02:21
ABONE OL

Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 20-26 Aralık arasında 1418, 27 Aralık-2 Ocak'ta ise 1381 sığınmacının ülkeye girişinin engellendiği ifade edildi.

Son 3 günde ülkeye girmeye çalışan 457 sığınmacının sınırlardan geri çevrildiği belirtilen açıklamada, ayrıca son bir haftada 21 kişinin insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacıları durdurmak amacıyla Sırbistan ile Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek, yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Ayrıca ülke genelinde yakalanan sığınmacıların, tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.