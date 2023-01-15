Macaristan'da hükümetin anketine göre Macarlar Rusya'ya uygulanan yaptırımlara karşı

Macaristan Hükümet Sözcüsü Alexandra Szentkiralyi, yaptığı açıklamada, hükümetin 14 Ekim'de "Ulusal Konsültasyon" adı altında Rusya'ya yönelik yaptırımlarla ilgili anketine yaklaşık 1 milyon 400 bin kişinin katıldığını söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımların savaşı durdurmadığını ama Avrupa'da olağanüstü ekonomik sorunlar yarattığını savunan Szentkiralyi, Macarların özellikle petrol, doğal gaz ve nükleer enerji yaptırımına karşı çıktığını kaydetti.

AB'de yaptırımı halka soran ilk ülkenin Macaristan olduğunu aktaran Szentkiralyi, "Ulusal Konsültasyon'a cevap verenlerin yüzde 97'si yaptırımları reddediyor." dedi.

Hükümet tarafından düzenlenen ankette, Rusya'ya yönelik petrol, doğal gaz, ham madde, nükleer yakıt ve turizme yönelik yaptırımlarla ilgili 7 soru yer alıyordu.

Muhalefet partileri, Macaristan'da ekonomik kriz yaşanırken hükümeti sorumluluğu üstlenmek yerine yalan propagandaya milyarlarca forint harcamakla suçluyor.