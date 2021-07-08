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Dünya

Macaristan'da rekor sıcaklık

Son yılların en sıcak yazının yaşandığı Macaristan'da 40,2 dereceyle rekor sıcaklık ölçüldü.

AA8 Temmuz 2021 Perşembe 22:58 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 22:58
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Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin birçok noktasında hava sıcaklığının 33 ile 40 derece arasında seyrettiği belirtildi.

2015 yılında ülkenin Budakalasz kentinde 39,3 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklığın bugün Adony kentinde yaklaşık 1 derecelik artışla 40,2 derece olarak ölçüldüğü ifade edildi.

Ülkenin birçok kentinde sıcaklıkların mevsim normalleri üstünde seyrettiği kaydedilen açıklamada, Simontornya, Szunyog, Fehervarcsurgo, Gyal, Kiskunhalas ve Paks kentlerinde en yüksek sıcaklıkların 39 derece olarak ölçüldüğü bildirildi.

Sıcak havanın yarın da etkisini sürdüreceği açıklandı.

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