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Macaristan'da sığınmacılara tekme atan gazeteci suçsuz bulundu

Sırbistan'dan Macaristan'a girmeye çalışan sığınmacılara tekme atıp çelme takan kadın kameraman Petra Laszlo'ya verilen 3 yıl hapis cezası üst mahkeme tarafından kaldırıldı.

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Üst mahkemeden yapılan açıklamaya göre, sığınmacı küçük kıza tekme atan ve kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalışan babaya çelme takıp düşüren Laszlo'ya "saldırganlık'' suçundan verilen 3 yıl hapis cezası bozuldu.
 
Açıklamada, Laszlo'nun ülkeye kaçak girişlerle ilgili yayın yaparken iki sığınmacıya tekme attığı, birisine ise tekme atmaya çalıştığı belirtilirken, gazetecinin "saldırganlık" suçlamasıyla değil "kötü davranıştan" yargılanabileceğine hükmedildiği bildirildi.
 
Macaristan-Sırbistan sınırındaki Röszke kasabasında 8 Eylül 2015'te, Laszlo'nun, Macaristan'a girmeye çalışan mülteci küçük kıza tekme atması ve kucağındaki çocuğuyla kaçmaya çalışan babayı çelme takıp düşürmesi büyük tepkilere neden olmuştu.
 
Suriyeli sığınmacıyı savunan Helsinki Komisyonunun avukatı, sanık Laszlo'nun sadece saldırganlık değil aynı zamanda halkı kin ve nefrete teşvik suçundan yargılanması gerektiğini belirtmişti.

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