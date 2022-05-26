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Dünya

Macaristan'da Türk Mutfağı Haftası'nda Türk yemekleri tanıtıldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde Türk yemeklerinin tanıtımı gerçekleştirildi.

AA26 Mayıs 2022 Perşembe 01:24 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında, Budapeşte Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı ve Geçici Maslahatgüzarı Meltem Güney'in ev sahipliğinde Matild Palece'de düzenlenen etkinliğe, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın eşi Aniko Levai ve çok sayıda davetli katıldı.

Güney etkinlikte, Levai'ye Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabını hediye etti.

Misafirlere, Asırlık tariflerle Türk Mutfağı kitabından seçme tariflerle sunum yapıldı.

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