Macaristan'dan AB'ye Kırgızistan ile iş birliği anlaşması çağrısı

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 19:58 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 19:58

Szijjarto, ülkeye resmi ziyarette bulunan Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Orta Asya bölgesi ekonomisinin hızlı şekilde büyüdüğünü ve Macaristan'ın da söz konusu bölge ile ilişkilerini derinleştirmeyi hedeflediğini belirten Szijjarto, bu kapsamda Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un 28-29 Eylül tarihlerinde Macaristan'ı ziyaret edeceğini ifade etti.

Macaristan ile Kırgızistan'ın ikili ilişkilerinin stratejik iş birliği seviyesine yükseltileceğini kaydeden Szijjarto, Ceenbekov'un ziyaretinde söz konusu anlaşmanın imzalanacağını belirtti.

AB'ye, Kırgızistan ile görüşmeleri uzun süredir devam eden ortaklık ve iş birliği anlaşmasını imzalaması çağrısında bulunan Szijjarto, 'AB, Kırgızistan ile görüşmeleri uzun süredir devam eden ortaklık ve iş birliği anlaşmasını bir an önce sonuçlandırmalı ve imzalamalı.' dedi.

Szijjarto ayrıca, ülkesinin, Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi ve BM İnsan Hakları Konseyi başvurularını desteklediğini söyledi.

Aydarbekov ise Macaristan'ın ülkesi için önemli bir ortak olduğunu ve AB ülkelerinden ilk olarak Macaristan ile stratejik iş birliği anlaşması imzalayacaklarını söyledi.

Aydarbekov ayrıca, ülkesi ve AB arasındaki ortaklık ve iş birliği anlaşmasının bir an önce imzalanmasını umduğunu da sözlerine ekledi.