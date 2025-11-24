Macaristan'dan çarpıcı iddia: Batı Avrupa barışı sabote ediyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ABD'nin önerdiği 28 maddelik Ukrayna barış planının "önemli bir fırsat" olduğunu belirterek, bazı Batı Avrupalı liderlerin planı engellemeye çalıştığını söyledi.

Szijjarto, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Ukrayna barış planı görüşmelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin önerdiği 28 maddelik barış planının "önemli bir fırsat" olduğunu belirten Szijjarto, "Yine de bazı Batı Avrupalı liderler planı engellemeye çalışıyor. Bizim tutumumuz net. Her Avrupalı politikacının bu planı tam ve koşulsuz olarak destekleme görevi var, çünkü bu mantıklı ve insani bir tercih." ifadelerini kullandı.