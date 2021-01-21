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Dünya

Macaristan'dan iki Kovid-19 aşısına onay

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, koronavirüse (Kovid-19) karşı AstraZeneca ve Sputnik V aşısına onay verildiğini açıkladı.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 16:11 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:11
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Gulyas düzenlediği basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Kovid-19 aşısı tedariki konusunda çok yavaş hareket ettiğini, bu yüzden hükümetin aşı için Çin ve Rusya ile görüştüğünü söyledi.

Avrupa İlaç Ajansını (EMA) da yavaş hareket etmekle suçlayan Gulyas, "İlgili Macar kurumları, AstraZeneca tarafından geliştirilen aşıya onay verdi. Eğer AB kurumu da onaylarsa aşılama başlayabilir. Geçen hafta Rus aşısı da geçici izin aldı. Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto bugün Moskova'ya gidecek." dedi.

Gulyas, AB'ye çok az miktarda aşı ulaştığını buna karşın İsrail'de, ABD'de, İngiltere'de ve Arap dünyasında aşılama kampanyasının hızlı şekilde ilerlediğini vurguladı.

Pfizer firmasının, AB ile yaptığı aşı tedariki anlaşmasına uyamayacağını açıkladığını belirten Gulyas, ülkeye bugüne kadar 331 bin doz aşı ulaştığını ve 140 bin kişiye aşı uygulandığını kaydetti.

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