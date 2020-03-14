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Dünya

Macaristan'dan koronavirüs tedbiri: Okulların tatil edilmesi kararı alındı

Macaristan hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlem olarak tüm okulları tatil etme kararı aldı.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 10:01 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 10:01
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, öğrencilerin pazartesi gününden itibaren okula gitmeyeceğini ama okul müdürleri ve öğretmenlerin mesaiye devam edeceğini ifade etti.

Orban, "16 Mart'tan itibaren yeni eğitim sistemi yürürlüğe girecek. Sınıf yerine dijital eğitim olacak. Bu sistemde şahsen okula gitmeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

Viktor Orban ayrıca, İtalya, Çin, Güney Kore ve İran'dan ülkeye girişlerin daha önce yasaklandığını, söz konusu ülkelere İsrail'in de eklendiğini bildirdi.

Kovid-19 nedeniyle 11 Mart'ta "acil durum" ilan edilen Macaristan'da bugüne kadar 19 yeni koronavirüs vakası görüldü.

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