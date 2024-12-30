Macaristan'dan Romanya kararı! 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak

Macar basının emniyet güçlerine dayandırdığı haberlere göre, 1 Ocak'tan itibaren "kamu düzeni ve iç güvenliğe yönelik tehditleri önlemek" amacıyla ülkeye girişlerde Romanya ile sınır kontrolleri yeniden başlatılacak.

Macar polisi, ülkeye giriş yapacak yolculara rastgele kontroller yapılabileceği uyarısında bulunarak gerekli belgeleri yanlarında bulundurmalarını tavsiye etti.

Öte yandan Bükreş merkezli Libertate gazetesinin haberine göre, yeni yıldan itibaren Şengen Bölgesi'ne karadan da dahil olacak Romanya'da ise 30'dan fazla sınır geçiş noktası kapatılacak.

Bulgaristan ve Romanya sınırında ise karşılıklı olarak 6 ay boyunca rastgele kontrollere devam edilecek.

Romanya ve Bulgaristan, 12 Aralık'ta, karadan da Şengen'e dahil olmuştu.

ŞENGEN BÖLGESİ'NDE SINIR KONTROLLERİ YAYGINLAŞIYOR

Gelecek yıl kurucu anlaşmanın imzalanmasının 40. yıl dönümü kutlamaya hazırlanan Şengen bölgesi, 2024'te, kurulduğundan bu yana daha önce hiç olmadığı kadar çok sınır kontrolüne tanıklık etti.

Fransa, güvenlik tehditleri ve düzensiz göçle ilgili artan endişeleri gerekçe göstererek 1 Kasım'dan itibaren komşuları Belçika, Almanya, İtalya, Lüksemburg, İspanya ve İsviçre ile kara sınırlarında kontrollere başladı.

Benzer nedenlerden dolayı 16 Eylül itibarıyla sınırlarında geçici kontrolleri yeniden başlattığını duyuran Almanya, kara sınırları bulunan Avusturya, Polonya, Çekya, İsviçre, Fransa, Belçika, Hollanda, Danimarka ve Lüksemburg'u kapsayan kontrollerin 15 Mart 2025'e kadar süreceğini bildirdi.

Almanya'nın kararının ardından İtalya, Slovenya, Avusturya ve Danimarka da halihazırda uygulanmakta olan sınır kontrollerinin süresini uzatmaya karar verdi.

Hollanda ise komşu ülkelerle geçici olarak sınır kontrolleri uygulayacağını duyuran son ülke oldu. Hükümetin aldığı kararın ardından kasım sonundan itibaren yalnızca Belçika ve Lüksemburg sınırları kontrollerden muaf tutuldu.

Her geçen gün daha fazla AB ülkesince uygulanmaya başlanan sınır kontrolleri Şengen'in geleceği hakkında soru işaretleri oluştururken uzmanlar ise "bireylerin ve malların serbest dolaşım ilkesini" olumsuz etkileyen bu durumun ekonomik ve siyasi yansımaları olacağı konusunda uyarıda bulunuyor.