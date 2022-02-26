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Dünya

Macaristan'dan Rusya'ya yönelik o iddialara yalanlama

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesinin, Rusya'ya uygulanması planlanan yaptırımları bloke ettiği şeklindeki iddiaları yalanladı.

AA26 Şubat 2022 Cumartesi 18:05 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 02:41
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Bakan Szijjarto, yaptığı açıklamada, uluslararası medyada Macaristan'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları bloke ettiği haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ülkesinin, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını bloke ettiği şeklindeki haberleri yalanlayan Szijjarto, "Macaristan, hiçbir zaman, bir yaptırım tasarısına bile karşı yorum yapmadı, bloke etmedi ve bloke de etmiyor." ifadesini kullandı.

Szijjarto ayrıca Rus ve Ukraynalı yetkililerin Budapeşte'de görüşmeleri için girişimde bulunduklarını kaydetti.

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