Macaristan'dan Sırbistan'a AB desteği

Resmi ziyaret için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ı ziyaret eden Sulyok, burada Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı.

Sulyok ve Vucic'in başkanlık ettiği heyetler, Sırbistan Sarayı'nda basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok, Sırbistan'ın AB'ye üyelik sürecinin hızlandırılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

AB'nin Balkanlar'ın batısında bulunan devletlere verdiği sözün gerçekleştirilme zamanının geldiğini aktaran Sulyok, "Karşılaştığımız zorluklar hepimizi etkiliyor. Sırbistan ve Macaristan arasındaki dostluk ve işbirliği bu zorluklara karşı yapılmış iyi bir örnek. Balkanlar'ın Avrupa'ya entegrasyonu olmadan bölgede uzun vadeli istikrar sağlanamaz." dedi.

Sulyok, Macaristan'ın enerji konusundaki istikrarının Sırbistan olmadan sağlanamayacağını ve bu konuda iki ülkenin birbirine bağımlı olduğunu kaydetti.

Sırbistan sınırları içerisinde yaşayan Macar azınlığın haklarının korunduğu konusunda olumlu düşündüklerini aktaran Sulyok, Macaristan'da yaşayan Sırp azınlığın haklarının da korunması için çalıştıklarını ifade etti.

- "ENERJİ KAYNAKLARININ TEDARİĞİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ KONUSUNDA DA PROJELERİMİZ VAR"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ise Macaristan'ı sadece siyasi bir ortak olarak görmediklerini aynı zamanda çok iyi dostluk ilişkilerine sahip olduklarını söyledi.

Vucic, Macaristan ile birçok stratejik projeleri bulunduğunu kaydederek, "Yürüttüğümüz projelerden bir tanesi hızlı tren. Enerji güvenliği ve enerji kaynaklarının tedariğinin çeşitlendirilmesi konusunda da projelerimiz var. Macaristan ve Slovenya ile ortak bir elektrik enerjisi borsası kurmak istiyoruz ve bunun yılın sonuna kadar faaliyete geçmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Belgrad ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte arasındaki hızlı tren hattının tamamlanması için çalıştıklarını aktaran Vucic, proje tamamlandığında sınırda bir durma olmayacağını ve yolculuğun 2 saat 40 dakika süreceğini belirtti.