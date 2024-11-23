Machado'ya ''vatana ihanet'' suçlamasıyla soruşturma

Venezuela Ulusal Başsavcısı Tarek William Saab, yaptığı açıklamada, ABD tarafından Venezuela'ya yönelik hazırlanan yaptırım paketine Machado'nun destek verdiğini ifade etti.

İsim vermeden Machado'yu hedef alan Saab, "Ceza Kanunu'nun 128. maddesinde tanımlanan vatana ihanet, aynı kanunun 132. maddesinde düzenlenen yabancı ülkelerle komplo kurma ve Organize Suçlarla Mücadele Kanunu'nun 37. maddesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçları kapsamına giriyor." ifadesini kullandı.

Machado, ABD Kongresi üyesinin açıklamasını sosyal medya hesabından alıntılayarak, yaptırımlara destek verdi.

Venezuela yönetimini hedef alan Machado, "Venezuela halkının cesaretini ve iradesini desteklediğiniz için teşekkür ederim. (Devlet Başkanı Nicolas Maduro) Maduro rejimi gerçeği susturamayacak. Bolivar Yasası'nı savunan ve kabul eden tüm Temsilciler Meclisi üyelerine teşekkür ederiz. Bu yasa, Maduro rejiminin sorumlu tutulmasında çok önemli bir adım. Venezuela için özgürlük mücadelesini sürdüreceğiz. Demokrasiye hızlı bir geçiş için çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Venezuela'da bir süredir nerede olduğu tam olarak bilinmeyen muhalif lider Machado, açıklamalarını genellikle sosyal medya üzerinden yapıyor.

ABD Temsilciler Meclisi'nde görüşülen ve Bolivar Yasası olarak bilinen yasa tasarısıyla, Venezuela'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımların hayata geçirilmesi bekleniyor.

- VENEZUELA'DAKİ SEÇİMLER

Venezuela'da 28 Temmuz'da devlet başkanlığı seçimi düzenlenmişti. Venezuela Seçim Konseyinin açıkladığı sonuçlara göre, Maduro yüzde 51,20 ile devlet başkanlığı seçimini 3. kez kazanmıştı.

Seçimin tamamlanmasının ardından 29 Temmuz'da açıklama yapan muhalefet, Ulusal Seçim Konseyi verilerinin doğru olmadığını ve sonuçlara hile karıştığını öne sürmüştü.

