Machiavelli keşfi

Fransa’nın Indre bölgesindeki Valençay Şatosu’nda Nicolo Machiavelli’nin portresi olduğu öne sürülen ve Leonardo da Vinci tarafından yapıldığı düşünülen bir tablo bulunduğu iddia edildi. bulunan eser, uzmanlar tarafından incelenecek.

LEONARDO’NUN OLABİLİR

1874 yılında hazırlanan şato arşivi fihristinde, 55 cm ile 42 cm boyutlarında, ünlü ressam Da Vinci tarafından ahşap üzerine çizilmiş bir eserden bahsediliyor. Şatonun yöneticisi Sylvie Giroux, geçtiğimiz aylarda bu tanımlara uyan bir tablo bulduklarını belirtti. Fotoğrafı yayınlanmayan eserde sakallı, saçsız, yaşı belli olmayan ve siyah giyimli bir adam bulunuyor. Tabloda ayrıca ressam imzası da yok. Sylvie Giroux, şatonun eski sahibi Talleyrand Prensi Charles-Maurice’in çok zengin bir koleksiyoncu olduğunu belirterek, İtalyan ressamın eserine burada rastlamanın imkansız olmadığını söyledi. Ancak, Indre bölgesinin arşiv sorumlusu Anne Gerardot, fihristlerdeki bilgilerin her zaman doğru olmadığının altını çizdi. Gerardot’ya göre eserin Leonorda da Vinci’ye ait olduğu sanısı, zamanla gerçek gibi algılanmış olabilir

ARAŞTIRILIYOR

Gerardot, resim hakkında bazı soru işaretlerinin bulunduğunu ifade etti. Buna göre resmedilen kişi Machiavelli’den çok Michel de Montaigne’in tanımlamalarına benziyor. Diğer yandan üzerine resim yapılan ahşap, çok düz bir yüzeye sahip olduğundan 16. yüz yıla ait gibi durmuyor. Ancak yine de iddianın doğrulanması için çalışmalar devam ediyor. Eğer doğrulanırsa bu Leonardo da Vinci ve Machiavelli’nin de yüz yüze buluştuğu anlamına gelecek.