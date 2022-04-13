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Dünya

Macky Sall, Zelenski'nin AfB ile kurmak istediğini duyurdu

Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanlığını yürüten Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin AfB ile iletişim kurmak istediğini duyurdu.

AA13 Nisan 2022 Çarşamba 04:11 - Güncelleme: 13 Nisan 2022 Çarşamba 04:11
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Sall, Twitter hesabından, Zelenskiile Ukrayna savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve diyalog ihtiyacına ilişkin telefonda görüştüğünü kaydetti.

Sall, Zelenski'nin AfB'ye hitap etme talebini de not ettiğini belirtti.

Macky Sall, 9 Mart'ta da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Afrika ülkeleri, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda görüş ayrılığı yaşıyor.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi üyeliğinin askıya alınmasına ilişkin 7 Nisan'da yapılan oylamada Senegal, çekimser kalan 58 ülke (24'ü Afrika ülkesi) arasında yer almıştı.

BM Genel Kurulunda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonuna son vermesini ve askerlerini geri çekmesini talep eden 2 Mart'taki karar tasarısında da Senegal dahil 17 Afrika ülkesi çekimser oy kullanmış, 8 Afrika ülkesi oylamaya katılmamış, Eritre ise "hayır" oyu kullanmıştı.

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