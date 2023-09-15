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Macron açıkladı: Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'de 'kelimenin tam anlamıyla rehin alındığını' belirtti.

AA15 Eylül 2023 Cuma 21:06 - Güncelleme:
Macron açıkladı: Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı
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Macron, Semur-en-Auxois köyünü ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Nijer'de şu anda sizinle konuştuğum sırada kelimenin tam anlamıyla büyükelçilikte rehin alınmış bir büyükelçimiz (İtte) ve diplomatik görevliler var ve gıda teslim edilmesine izin verilmiyor. Askeri erzakla yemek yiyorlar." dedi.

FRANSA İLE NİJER ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı.

Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.

Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı.

Viyana Sözleşmesi'nin sağladığı diplomatik dokunulmazlık uyarınca Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine giremeyen askeri yönetimin, dokunulmazlığını iptal ettiği Büyükelçi Itte'yi elçilik binası dışında "yakalamak" istediği biliniyor.

Hala Nijer topraklarında bulunan Büyükelçi Itte'nin tam nerede olduğu ise bilinmiyor.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

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