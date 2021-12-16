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Dünya

Macron, Aliyev ve Paşinyan ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 11:13 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:03
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Macron, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ermenileri asla terk etmeyeceğiz. Her zaman kalıcı barış için çözümler arıyoruz." ifadesini kullandı.

Yıl sonu tatillerinde insani olarak ilerleme kaydedilmesi ve gerilimin düşmesi için çağrıda bulunduğunu aktaran Macron, Aliyev ve Paşinyan ile yaptığı görüşmeye ilişkin görsel de paylaştı.

AB-Doğu Ortaklığı Zirvesi, dün Brüksel'de AB yönetimi ile Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan ve Ermenistan'ın liderlerinin katılımıyla düzenlenmişti.

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