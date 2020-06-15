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Dünya

Macron: Avrupa ticarette Çin ve ABD'ye daha az bağımlı olmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın ticaret alanında, başta ABD ve Çin olmak üzere, başka ülkelere daha az bağımlı olması gerektiği uyarısı yaptı.

DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 09:37 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 09:39
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Macron, Avrupa kıtası ekonomisinin, yeni dönemi bir "sıçrama" ile başlamısının yolunu açmak için Almanya ile bir "yatırım planı" için güçlerini birleşterdiklerini söyledi.

Avrupa Konseyi'nin ilk toplantısında, bu konuda, çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Macron, bunun Fransa ekonomisinin Avrupa genelindeki diğer ülkelerle işbirliği içinde toparlanması için tek yol olduğunun altını çizdi.

Bunun, Avrupa tarihinde yeni bir sayfa açacağına işaret eden Macron, yeni dönemde Avrupa'nın "daha güçlü, daha çok birlik içinde ve daha bağımsız" olacağını vurguladı.

Macron, bu yeni kararların, Covid-19 ile mücadelede Avrupa genelindeki dağınık durumun, Avrupa ülkelerinin arz zincirinde başka ülkelere bağımlılığını ortaya koymasının etkisiyle gündeme geldiğini ekledi.

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