Macron başkanlığında 'acil güvenlik toplantısı' düzenlendi

Hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada olağanüstü hal ilanının mevcut seçeneklerden biri olduğunu söyledi ve "Böyle olayların bir daha yaşanmaması için her türlü önlemi değerlendiriyoruz" dedi.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI İSE 400´E YÜKSELDİ

Petrol vergilerinin yükseltilmesi üzerine başlayan protestolar dün hayat pahalılığına karşı gösterilen tepki ile daha da büyümüştü. Edinilen bilgilere göre göstericilerin polisle çatışması sonrası 110 kişi yaralandı; gözaltına alınan kişi sayısı ise 400´e yükseldi