Macron bunu beklemiyordu! Türkiye'nin adımları dengeleri değiştirdi

TRT Haber 2 Kasım 2021 Salı 14:39 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 14:43

Geçmişte adını sömürgecilik faaliyetleri ve işlediği suçlarla duyuran Fransa, günümüzde de Emanuel Macron yönetimiyle birçok ülkede tansiyonu yükselten adımlar atmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa'nın Libya'da rol çalma planlarını ve buna Yunanistan'ı dahil etme amacını, "Fransa, Libya ile ilgili Berlin Konferansı'nın bir benzerini Paris'te yapmak istiyor. Bu bir yerde durumdan vazife çıkarmak gibi oluyor. 'Yunanistan, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi'nin katılacağı Paris Konferansı'na biz katılamayız.' dedim. Şimdi o da isimler verecek, biz de isimler vereceğiz fakat şartlarımız yerine gelmedikten sonra olmaz." sözleriyle özetledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, bölgede güç dengesini lehine çevirmek için elinden gelen her şeyi yapma peşinde.

2017'de göreve gelen Emmanuel Macron dış politikada kirli bir politika izledi ve hamlelerinde hüsrana uğradı.

Türkiye'nin meşru hükümete desteği Fransa'nın planlarını altüst etti

Macron, Libya'da ekonomik ve jeopolitik emellerini darbeci Hafter ile korumanın peşine düştü.

Hafter'e silah dahil her türlü desteği vererek ülkede kaosun devam etmesine sebep olurken, Türkiye'nin meşru hükümete destek vermesi Fransa'nın planlarını altüst etti.

MACRON YENİ İTTİFAK ARIYOR

Berlin görüşmelerinde de umduğunu bulamayan Macron, emelleri doğrultusunda yeni ittifak arıyor.

Macron, Doğu Akdeniz'de de dengeleri lehine çevirmek için birçok adım attı. Yunanistan'la savunma anlaşması imzaladı. İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'la Doğu Akdeniz'de tatbikat düzenledi.

Suriye ve Libya'da çıkarları tehdit altına girince "gemi tacizi" iddialarıyla Türkiye üzerinde siyasi baskı yaratmaya çalışan Fransa, Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti.

Ancak, taciz iddialarını NATO'da kanıtlayamadı.

PKK/YPG'NİN SÖZDE YÖNETİCİLERİ PARİS'TE AĞIRLANDI

Macron yönetimi, Türkiye sınırındaki terör örgütlenmelerine de arka çıkmaktan çekinmedi ve PKK/YPG terör örgütünün sözde yöneticilerini Paris'te ağırladı.

AUKUS ANLAŞMASI

Fransa Macron yönetiminde uluslararası alandaki sorunlara da yenileri eklendi.

Avustralya, ABD ve İngiltere ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Hesapları altüst olan Fransa süreci krize sürükledi.

İngiliz balıkçı teknelerini alıkoyması nedeniyle de İngiltere ile de tansiyonu yükseltti.

Fransa, Macron yönetiminde sadece iç politikada değil dış politikada da sorunlarını katladı.