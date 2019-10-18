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Macron duyurdu: Türkiye ve 3 AB ülkesi arasında önemli 'Suriye' görüşmesi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 'Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik' dedi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.

Yer: Nusaybin... Teröristler sivillere böyle saldırdı

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