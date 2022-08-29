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Dünya

Macron edişeli! Zaporijya Nükleer Santrali'ni Polonya Başbakanı ile görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki durumun yakın gelecekteki en büyük ortak endişeleri olduğunu söyledi.

AA29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:17 - Güncelleme:
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Macron, Elysee Sarayı'nda ağırladığı Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile basına açıklamalarda bulundu.

Görüşmede Ukrayna'yı destekleme konusundaki kararlılığa odaklanacaklarına değinen Macron, Polonya ve halkının Ukrayna ile halkına gösterdiği destekten dolayı memnun olduğunu aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Belli ki Zaporijya Nükleer Santrali'nin etrafındaki durum yakın gelecekteki en büyük ortak endişemiz olacak." dedi.

Ukrayna'nın santral üzerindeki egemenliğinin tartışmaya açılmamasına işaret eden Macron, Avrupa Birliğinin ve NATO'nun doğu kanadına yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması için "bir kalma"nın önemine dikkati çekti.

Emmanuel Macron, Fransa ve Polonya'nın enerji egemenliğini güçlendirmek ve elektrik piyasasını iyice düzenlemek için birkaç aydır mücadele ettiği bilgisini paylaştı.

İki liderin ayrıca enerji fiyatlarının yanı sıra enflasyon ve doğal gaz meselesi ile elektrik fiyatlarını ele alması bekleniyor.

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