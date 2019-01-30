Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransa'daki imamlar Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmeli
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'daki ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Ezher Üniversitesi'nde 'Fransa'daki imamların Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmesi' çağrısında bulundu.
- TM Dijital Haber Merkezi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahire'deki ziyaretleri kapsamında Ezher Üniversitesi'ni ve Ezher Şeyhi Ahmed Tayeb'i ziyaret etti.
Görüşme öncesinde Ezher Şeyhi Tayeb hakkında , "Önemli bir İslami figür" diyen Macron, üniversite hakkında da, "Şiddet ve terörizme karşı önemli bir rolü bulunuyor. Aynı zamanda da dinler arası diyalog noktasında önemli bir köprü." dedi.
Ezher Üniversitesi'nin Fransız gençleri etkileyebileceğini de söyleyen Macron, Fransa'daki imamların Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmesi noktasında çağrıda bulundu.
Ezher Şeyhi Tayeb ise Fransa'daki "şiddet olaylarına karşı" Mısır'ın Fransa'ya yardımda bulunacağı sözünü vererek," Din adına başkalarını öldürenlerle yüzleşeceğiz." dedi.
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