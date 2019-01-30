15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2698
  • 6,0319
  • 222.606
  • 104.062
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Fransa'daki imamlar Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'daki ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Ezher Üniversitesi'nde 'Fransa'daki imamların Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmesi' çağrısında bulundu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kahire'deki ziyaretleri kapsamında Ezher Üniversitesi'ni ve Ezher Şeyhi Ahmed Tayeb'i ziyaret etti.
 
Görüşme öncesinde Ezher Şeyhi Tayeb hakkında , "Önemli bir İslami figür" diyen Macron, üniversite hakkında da, "Şiddet ve terörizme karşı önemli bir rolü bulunuyor. Aynı zamanda da dinler arası diyalog noktasında önemli bir köprü." dedi.
 
 Ezher Üniversitesi'nin Fransız gençleri etkileyebileceğini de söyleyen Macron, Fransa'daki imamların Ezher Üniversitesi'nde eğitim görmesi noktasında çağrıda bulundu.
 
Ezher Şeyhi Tayeb ise Fransa'daki "şiddet olaylarına karşı" Mısır'ın Fransa'ya yardımda bulunacağı sözünü vererek," Din adına başkalarını öldürenlerle yüzleşeceğiz." dedi.

CHP´li Gürsel Erol: HDP´yi terör örgütüyle bağdaştıracak bir söylemi doğru bulmuyorum

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

Metin Akpınar soruşturmasında yeni gelişme

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

TSK göz açtırmıyor: Binlerce FETÖ'cü açığa alındı

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 3,9 trilyon lira oldu

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

MİT'den bir operasyon daha! Kritik isim yakalandı

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Mustafa Aydıner tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Maduro harekete geçti: Guaido'ya büyük şok

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor

Yeni kriz kapıda! Körfez'de sular durulmuyor
 

POPÜLER HABERLER

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Uran-9, Rus ordusu envanterine dahil edildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

Tırda 454 kilo eroin ele geçirildi

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

NATO savunma bütçesini 100 milyar dolar artıracak

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

Zatürre hastalığının belirtileri nelerdir?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA