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Dünya

Macron: Fransafrik dönemi sona erdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika turunun ilk ayağı Gabon'da, Fransa'nın “Afrika'ya müdahale projesi Fransafrik'in (Franceafrique) bittiğini açıkladı.

AA2 Mart 2023 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Macron: Fransafrik dönemi sona erdi
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"ONE Forest Summit" adlı zirveye katılmak için Gabon'un başkenti Libreville'e gelen Macron, burada açıklamalarda bulundu.

Macron, Fransa'nın Afrika'ya müdahale etme arzusunda olmadığını belirterek, "Fransafrik dönemi sona erdi." dedi.

Fransafrik sayesinde ülkesinin Gabon dahil Afrika ile ortak bir tarihe sahip olduğunu belirten Macron, Fransa'nın kıta ülkelerine hala müdahale etmekle itham edildiğini söyledi.

Macron, ülkesini "Afrika'da herkesle konuşan ve kıta ülkelerinin iç meselelerine müdahale etme rolü taşımayan tarafsız bir muhatap" olarak niteledi.

Gabon'a iklim, biyoçeşitlilik, ekonomi ve endüstri alanlarında dengeli bir ortaklık inşa etmek için geldiğini belirten Macron, ülkeye "adam bulmak" için gelmediğine işaret etti.

- FRANSA, AFRİKA KITASIYLA İLİŞKİLERİ YENİLEMEK İSTİYOR

Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni kapsayan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinin yeni Afrika politikasını açıklamıştı.

Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerinin belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını belirtmişti.

- FRANSAFRİK

Başlangıçta Fransafrik terimini, Fransız aydınları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkelerinin Afrika'ya ilişkin yeni politikalarını ifade etmek için kullandı.

Fransafrik, Fransa'nın Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini neo sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor.

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