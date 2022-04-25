Macron Fransa'yı 5 yıl daha yönetecek

İçişleri Bakanlığına göre, ülkede dün yapılan seçimde kullanılan oyların tamamı sayıldı.

Cumhurbaşkanı Macron oyların yüzde 58,54'ünü alarak yeniden cumhurbaşkanı oldu. Le Pen ise yüzde 41,46 oy aldı.

Sayım sonuçlarına göre, Macron'a 18 milyon 779 bin 641, Le Pen'e 13 milyon 297 bin 760 seçmen oy verdi.

Seçime katılmayanların oranı yüzde 28,01 (13 milyon 656 bin 109) olarak belirlendi. Bu, 1969'dan bu yana en yüksek oran olarak kaydedildi.

Seçime katılım oranı yüzde 71,99 oldu.

44 yaşındaki Macron, ikinci kez bu göreve seçilen üçüncü cumhurbaşkanı olacak.

Daha önce François Mitterrand ve Jacques Chirac, iki dönem cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı.

Seçimin resmi sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından 27 Nisan'da açıklanacak.

Macron, 13 Mayıs'a kadar resmi tören düzenleNerek ikinci cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Başbakan Jean Castex ve hükümetinin, 1 Mayıs'tan sonra Macron'a istifasını sunması bekleniyor.

- LE PEN OYLARINI ARTIRDI

2017'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde Macron, Le Pen'i geride bırakarak oyların yüzde 66,1 alarak cumhurbaşkanı seçilmişti. Le Pen, o seçimde yüzde 33,9 oy almıştı.

Buna göre 3 kez cumhurbaşkanı seçiminde yarışan Le Pen, 2017'ye kıyasla oylarını yaklaşık 7 puan (2 milyon 660 bin 640 oy) artırdı.

Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, 2002'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminde ikinci tura kalan ilk aşırı sağcı siyasetçi olarak öne çıktı.

Baba Le Pen, Jacques Chirac ile karşı karşıya kaldığı ikinci turda yüzde 17,79 (5,5 milyon) oy almıştı. Böylelikle, Marine Le Pen babasının 20 yıl önce aldığı oy oranını dün 2'den fazla katlamış oldu.

Marine Le Pen, dün akşam düzenlediği basın toplantısında yenilgiyi kabul etse de elde ettiği oy oranını "zafer" olarak değerlendirmişti.

Marine Le Pen'in dün yapılan seçimde Fransa'nın denizaşırı toprakları La Reunion, Guyane ve Mayotte Adalarında birinci bitirmesi dikkati çekerken, Fransa içinde daha ziyade küçük kentlerde, kırsal kesimlerde, kuzey, doğu ve güneydoğu bölgelerinde birinci çıktı.

Fransız basınında, oyların artışı nedeniyle aşırı sağın Fransız siyasetinin bir gerçeği haline geldiği yorumu yapıldı.

- GENEL SEÇİMLER

Ülkede düzenlenen cumhurbaşkanı seçimin ardından Fransız kamuoyunda gözler "üçüncü tur" olarak değerlendirilen ve haziran ayında yapılacak genel seçimlere çevrildi.

Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşünün (LREM) Ulusal Meclis'te çoğunluğu sağlayıp sağlamayacağı merak konusu oldu.

Aşırı sağcı Le Pen ve aşırı solcu Jean-Luc Melenchon yaptığı açıklamalarda, genel seçimler için mücadele edeceklerini ve mecliste çoğunluğu sağlamaya çalışacaklarına işaret etti.