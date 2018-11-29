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Macron G20'de Suudi Veliaht Prens ile görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.

Macron, resmi temaslarda bulunmak ve hafta sonu düzenlenecek G20 Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Zirvede Avrupalı ülkelerle gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüşeceğini belirten Macron, cinayete ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi.

Kaşıkçı cinayeti ele alınacak

Macron, 30 Kasım-1 Aralık'ta Arjantin'de düzenlenecek G20 Zirvesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceğini ve görüşmede Kaşıkçı cinayetini ele alacaklarını açıkladı.

"Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın devam etmesini, olayın aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyorum." ifadelerini kullanan Macron, Yemen konusunda önceliğinin insani yardımların hızlı bir şekilde ulaşması, savaşın bitmesi ve siyasi bir sürecin başlaması olduğunu da sözlerine ekledi.

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