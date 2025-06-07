Macron, Grönland'a ''işbirliğini güçlendirmek için'' gidecek

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Macron'un 15 Haziran'da Danimarka'nın Grönland Adası'na ziyarette bulunacağı duyuruldu.

Macron'un, ABD Başkanı Trump'ın sürekli olarak ülkesinin kontrolüne almak istediğini söylediği Ada'ya yapacağı ziyaret kapsamında Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, 3 liderin "iklim değişikliğini, enerji dönüşümünü, kritik minerallerin arz güvenliğinin yanı sıra Kuzey Atlantik ve Arktikteki güvenliği" ele alacakları kaydedildi.

- TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

Trump, seçildikten ve göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Mart ayında Kongre'ye hitap eden Trump, "Ulusal güvenlik ve hatta küresel güvenlik açısından Grönland kritik önemde. Bunu sağlamak için ilgili tüm taraflarla birlikte çalışıyoruz. Öyle ya da böyle elde edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüştü.

Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland'ın o dönemki Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." demişti.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.