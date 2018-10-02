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Macron, İçişleri Bakanı Collomb'un istifasını kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Gerard Collomb'un istifasını kabul etmedi

  • İHA
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Eski Lyon Belediye Başkanı ve yeni dönemin Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, dün akşam saatlerinde istifasını sunmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Collomb’un istifasını reddettiği açıklandı.
 
İHA'nın haberine göre, Lyon Belediye seçimlerine tekrar katılmak isteyen Collomb’un “Aday olmamla ilgili konuşulanların İçişleri Bakanlığının işleyişini etkilemesini istemiyorum” açıklamasını yaptığı ve en yakın zamanda hükümetteki görevini sonlandırmak istediği belirtildi. İstifası reddedilen Collomb, bu konuda kararlı olduğunu ve vazgeçmeyeceğini ifade etti. “Her bakan kendi görevine tamamen adanmalı” diyen Collomb vaktini Lyon Belediye seçimlerine adamak istediğini söyledi.
 
Öte yandan, Macron’un seçimlerinde en yakın destekçisi olan Collomb’un son dönemde kendisinden uzaklaşmayı tercih ettiği ve Macron’u “alçak gönüllü” olmamakla eleştirdiği belirtiliyor.

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