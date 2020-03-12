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Dünya

Fransa genelindeki eğitim kurumları yeni bir emre kadar kapatılacak

Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

AA12 Mart 2020 Perşembe 22:46 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 23:06
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Macron, Kovid-19 nedeniyle Fransa genelindeki kreş, okul ve üniversitelerin pazartesi itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacağını açıkladı.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi.

Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tüm kıtaları ve Avrupa ülkelerinin tamamını etkileyen bu salgın Fransa'nın karşı karşıya kaldığı son yüzyılın en büyük sağlık krizidir." açıklamasında bulundu.

Kovid-19'un yaşlı ve kronik hastalıklara sahip kişileri daha fazla etkilediğini ifade eden Macron, başlangıç aşamasındaki salgının Avrupa'da yayılmaya devam ettiğini söyledi.

Macron, virüs ile mücadele kapsamında hastanelerdeki kapasiteleri artırdıklarını söyledi.

Önceliğin yaşlı insanların korumak olduğunu kaydeden Macron, 70 yaş üstü ve kronik hastalığı olan insanlardan mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi.

Seçim iptali yok, okullar kapatıldı

Macron, uzmanların görüşüne dayanarak pazar günü yapılacak yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmeyeceğini belirtti.

"Ülke genelindeki kreş, okul, lise ve üniversiteler pazartesi günü itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacak." ifadelerini kullanan Macron, şirketlerin evden çalışmaya izin vermesi gerektiğini söyledi.

Macron, hastanelerde acil olmayan ameliyatların da erteleneceğini kaydetti.

Kovid-19'dan olumsuz etkilenen şirketlere ekonomik yardım yapılacağını kaydeden Macron, salgın nedeniyle şirketlerin vergi ödemelerinin ertelenebileceğini ifade etti.

Trump ile görüşme

G7 çerçevesinde Kovid-19'a ilişkin atılabilecek adımları konuşmak için yarın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyuran Macron, Avrupa düzeyinde de ortak kararların alınması gerektiğini dile getirdi.

- Sınırların kapatılması

Virüs ile mücadele etmek için sınırları kapatma kararı alınabileceğini ifade eden Emmanuel Macron, ancak bu kararın Avrupa ülkeleriyle alınması gerektiğini belirtti

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