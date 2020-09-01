AA 01 Eylül 2020 Salı 08:37 - Güncelleme: 01 Eylül 2020 Salı 08:37

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak etmesiyle yaşanan felaketin ardından Lübnan'a ikinci ziyaretini gerçekleştiren Macron, başkent Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılandı.

Macron, burada basına yaptığı açıklamada, patlamanın ardından Lübnan için toplanan insani yardımları teyit etmek üzere ülkeye geldiğini belirtti.

Söz konusu patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine kurulacak yeni kabineye de değinen Macron, Lübnan'ı kurtaracak ve yolsuzlukla mücadelenin yanı sıra reformları hayata geçirecek bir hükümetin kurulacağından emin olduğunu dile getirdi.

Macron ayrıca, Lübnan Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü ve genel durumu değerlendirmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.

- Fransa Cumhurbaşkanı bir grup tarafından protesto edildi

Havalimanından Arap dünyasının divası olarak nitelendirilen Lübnanlı sanatçı Feyruz'un evine geçen Macron, burada bir grup göstericinin protestosuyla karşılaştı.

Parlamentodaki siyasi güçlerin dışında halkı temsil edecek bir hükümet istediklerini belirten eylemci grup, Lübnan'da uzun yıllardan beri yönetimi paylaşan siyasi grupları temsil edecek bir hükümetin kurulma çalışmalarına katkı sunmakla suçladıkları Macron'a tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un yarın Lübnanlı yetkililerle ikili görüşmeler yapması ve patlama sonucu hasar gören bölgeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama ve hükümetin istifası

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişen Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve birkaç kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Patlamaya ilişkin soru işaretleri ve ihmal iddialarının artması üzerine Lübnan sokaklarında sorumluların cezalandırılması talebiyle gösteriler düzenlenmişti.

Başbakan Hassan Diyab da protestoların üçüncü günü 10 Ağustos'ta istifasını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı'nda patlamaya tepki olarak düzenlenen protesto eylemlerinin ardından 10 Ağustos'ta istifa eden Hassan Diyab hükümetinin yerine yeni kabineyi oluşturma görevini dün Mustafa Edib'e vermişti.