İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9334
  • EURO
    6,5794
  • ALTIN
    296.348
  • BIST100
    122747
Dünya

Macron Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

IHA23.01.2020  09:19 - Güncelleme: 23.01.2020  09:19

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ve Filistin gezisi kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti. Macron’a Mescid-i Aksa ziyaretinde Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvan ve Kudüs İslami Vakıflar İdaresi yetkilileri eşlik etti. Mescid-i Aksa’nın avlusunda dolaşan Macron, Meğaribe kapısına kadar gezdi.

Macron, İsrail’de düzenlenecek Beşinci Dünya Holokost/Soykırımı Forumu’na katılmak üzere İsrail’e gelmişti. Ziyaret kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Macron’un, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Korku doldu anlar! Kızgın filden böyle kaçtılar

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti

İsrail, Kudüs'teki meydanı Rusya'ya devretti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.