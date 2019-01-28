Macron, darbeci Sisi yönetimi hakkında konuştu: Mısır'da insan hakları Mübarek döneminden daha kötü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mısır ziyareti öncesi Kahire yönetimini eleştirerek, "Mısır'da insan hakları, Mısır'ın eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminden çok daha kötü bir halde." dedi.

Gazetecilere konuşan Fransız lider Macron, "Arap Baharı'nın kalbinde yer alan bu ülkede uzun vadede istikrarı nasıl sağlayacağınızı göremiyorum. " ifadelerine de yer verdi.

"Bunun Mısır için zararlı bir hale geldiğini düşünüyorum." diyen Macron sözlerini, "Mısır'da sadece muhalifler değil, rejimi tehdit etmeyen insanlardan da bahsediyoruz. Gazeteciler, eşcinseller ve kadınlar Mısır'da hapishanelerde tutuluyor." şeklinde sürdürdü.

Macron, darbeci general Sisi ile yapacağı görüşmede hapishanelerdeki tutuklular hakkında özel bir görüşme gerçekleştireceğini de açıkladı.

SİSİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Mısır'ın darbeci generali Sisi, 2018'in son aylarında gerçekleştirdiği röportajında Mısır'da siyasi tutuklunun bulunmadığını iddia etmişti.