Macron pes etti

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un akaryakıta yaptığı yüzde 23’lük zammı protesto etmek için başkent Paris başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında karışıklık çıkaran Sarı Yelekliler, hükümetten istediğini aldı. Başbakan Edouard Philippe, Sarı Yelekliler’in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 6 aylığına askıya alındığını bildirdi. Böylece neoliberal reform programından ne olursa olsun asla ödün vermeyeceğini belirten Macron, Sarı isyan karşısında ilk kez geri adım atmış oldu. Cumhurbaşkanı Macron’un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi milletvekillerine konuşan Philippe, “Hiçbir vergi ulusal birliği riske atmaya değmez” dedi.

‘KÖR DEĞİLİZ’

17 Kasım’da patlak veren ve Fransa’yı yangın yerine çeviren Sarı Yelekler’in protestolarını “Fransızların öfkesini duymamak için sağır, görmemek için kör olmak lazım” şeklinde değerlendiren Philippe, “Akaryakıt vergisi artışı dahil üç mali önlemi 1 Ocak’tan itibaren 6 aylığına askıya alıyorum” açıklamasını yaptı. Devletin, barış ve kamu düzeninin garantörü olduğunu ve şiddetin durmak zorunda olduğunu vurgulayan Başbakan Philippe, “Sarı yelek giyen Fransızlar vergilerin düşmesini ve para kazanacakları iş istiyor. Bizim istediğimiz de bu. Bunu anlatmayı beceremediysem, iktidardaki çoğunluk Fransızları ikna etmeyi başaramadıysa, bir şeyler değişmek zorunda demektir” ifadelerini kullandı.

YENİDEN EYLEM ÇAĞRISI

Mayıs 2019’a kadar gaz ve elektriğe zam yapılmayacağını da açıklayan Başbakan, şeffaf karar alma yöntemleriyle ilgili halkla görüş alışverişine girme süreci vaat etti. Zamların iptalini isteyen Sarı Yelekliler’in, Macron’un geri adımı karşısında 8 Aralık cumartesi günü için yeniden geniş çaplı eylem çağrısı yaptı. Kasım’ın 17’sinde başlayan ve şoförlerin sembolü olan sarı yelek giydikleri için kendilerine Sarı Yelekliler diyen grubun polisle çatıştığı gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222’si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.