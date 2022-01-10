İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2022 Pazartesi / 7 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8821
  • EURO
    15,6915
  • ALTIN
    799.738
  • BIST100
    2068.65
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı
Dünya

Macron, sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini açıkladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini bildirdi.

AA10 Ocak 2022 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 10 Ocak 2022 Pazartesi 15:39
ABONE OL

Macron, Nice kentine yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu.

Nice'in de içinde bulunduğu Alpes-Maritimes bölgesinde geçen yıl 72 uyuşturucu bölgesinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun temizlendiğini aktaran Macron, 2030'a kadar sokaktaki polis sayısını ikiye katlamak istediğini söyledi.

Macron, ülkede uyuşturucu ve güvenlik sorunlarının yaşandığı mahallelerde polislerin görev yapacağını kaydetti.

İktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Milletvekili Stephane Claireaux'ın evinin önünde saldırıya uğramasını kınayan Macron, toplu taşıma araçlarında kadına yönelik şiddeti ve tacizi önlemek amacıyla buralardaki polis sayısının artırılacağını bildirdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.