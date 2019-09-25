Sürpriz 'Trump-Ruhani' açıklaması: Şartlar oluştu

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Macron: Trump ile Ruhani arasında görüşmelerin başlaması için şartlar oluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında görüşmelerin hızlı şekilde yeniden başlaması için şartların oluştuğunu söyledi.

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Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta basın toplantısı düzenledi.

İran'ın nükleer silaha sahip olmaması, Yemen'deki krizin sonlandırılması, bölgede güvenliğin sağlanması ve ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirten Macron, BM Genel Kurulu kapsamında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldiğini kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile de ayrı ayrı görüştüğünü belirten Macron, "(Trump ile Ruhani arasında) Görüşmelerin hızlı şekilde yeniden başlaması için şartlar oluştu." ifadesini kullandı.

İran ve ABD'nin artık adım atması gerektiğini vurgulayan Macron, "ABD'nin bazı konularda fikri olmadan (İran'a yönelik) yaptırımları kaldırmaz." dedi.

ABD ve İran'ın bölgede tansiyonu düşürme ve bir anlaşma bulma konusunda ortak niyetleri olduğunu belirten Macron, Trump'ın bölgede tansiyonun artmasından endişe duyduğunu ve İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemediğini kaydetti.

İran'ın da yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini dile getiren Macron, "Fransa, İran ve ABD değil. Görüşmenin gerçekleşmesi için şartların oluşmasına katkıda bulunduk, dolayısıyla her iki ülkenin artık sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Macron, Ruhani'nin ABD'de bulunmasının söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için iyi bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Fransa'nın ABD ve İran arasında ara buluculuk rolünü üstlenip üstlenmediği ile ilgili soruya, ülkesinin bununla ilgili bir görev almadığı ve kendine rol biçmediği yanıtını veren Macron, Trump ile yaptığı görüşmede İran'a odaklandıklarını ve iklim konusunu ele almadıklarını söyledi.

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