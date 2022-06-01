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Dünya

Macron: Türkiye önemli bir rol üstlendi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki tahılın ülke dışına çıkarılmasında Türkiye'nin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 00:02 - Güncelleme:
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Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonrası basına yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin AB'nin aldığı yeni kararların yanı sıra birçok meseleye değindi.

Fransa'nın Afrika Birliği dönem başkanı Senegal ile gıda güvenliği konusunda görüştüğünü belirten Macron, kısa vadede Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde, Türkiye'nin yardımıyla Ukrayna'daki 20 milyon ton tahılı ülkeden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.

Macron, Türkiye'nin konumu ve Karadeniz ile ilgili anlaşmalar kapsamında önemli bir role sahip olduğuna dikkati çekerek tahıl ve buğdayın Ukrayna dışına çıkarılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerden olumlu sonuçlar alındığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, sorunun gelecek günlerde çözüme kavuşturulmasını umduğunu belirterek Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in bu konudaki duruşunu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çözüm arayışlarını takdirle karşıladığını kaydetti.

  • Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
  • ukrayna
  • tahıl

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