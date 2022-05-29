Macron ve Scholz'dan Putin'e çağrı!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 95. gününe girdi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk'e bağlı Yasynuvata'da, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) ordusu, Avdiyivka'daki Ukrayna hedeflerine atış yaptı.

ZELENSKİ: UKRAYNA, RUSYA'DAN HER ŞEYİ GERİ ALACAK



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski yeni bir açıklamada bulundu. Zelenski açıklamasında, "Ukrayna, Rusya'dan her şeyi geri alacak. Bu bir zorunluluktur. Bu bir zaman meselesi. Yaptığımız her şey bu amaç için" dedi.

Zelenski Donbass'taki Severodonetsk, Lysychansk, Bakhmut ve Popasna bölgelerinin durumunun zor olduğunu belirterek, "Silah tedariki konusunda her geçen gün düşmanımızın sayısını aşmaya yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"RUSYA, HERSON'DAKİ TAHLİYELERİ ENGELLİYOR"



Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesine roket ve havanlarla "barbarca darbeler" verdiğini söyledi. Rus ordusunun Mikolayiv'de bir anaokuluna 20 metre mesafedeki yerleşim alanını vurması sonucu 1 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin yaralandığını belirten Zelenski, "Rus ordusunun seçtiği hedef buydu. Bu tür saldırılar dünyaya Rusya'nın nihayet resmen bir terör devleti olarak tanınması gerektiğini hatırlatacaktır" dedi.

Zelenski açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrindeki sivillerin tahliyesini engellediğini belirtti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

14:35 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Dnipro bölgesinde Krıvıy Rih'te büyük bir cephanelik ile Novogrigorovka yakınlarında Su-25 savaş uçağını vurduklarını söyledi.



13:05 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz telefonda görüştü. Macron ve Scholz'un, Putin'e, Zelenski ile doğrudan diyaloğu kabul etme çağrısında bulunduğu belirtildi

10:59 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Savaşın başından bu yana yaklaşık 30 bin 150 Rus askeri öldürüldü" denildi. Açıklamada ayrıca Rus ordusuna ait bin 338 tank, 3 bin 270 zırhlı araç, 631 topçu sistemi, 203 çoklu fırlatma roket sistemi, 93 uçaksavar savaş sistemi, 207 uçak, 174 helikopter, 2 bin 240 motorlu araç ve akaryakıt tankeri, 13 tekne, 504 insansız hava aracı, 48 adet özel birlik ve 116 adet seyir füzesinin imha edildiği belirtildi.

