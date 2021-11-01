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Dünya

Macron, ''yalan söyledi'' demişti! Başbakan Morrison'dan açıklama geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, denizaltı anlaşmasının iptali konusunda 'yalan söylemekle' itham ettiği Avustralya Başbakanı Scott Morrison iddiaları reddetti.

AA1 Kasım 2021 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:59
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İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına devam eden Morrison, Avustralya ile Fransa arasında yaşanan denizaltı krizine ilişkin Macron tarafından şahsına yöneltilen suçlamalara cevap verdi.

Morrison, yalan söylediği suçlamalarını reddederek, haziranda Elysee Sarayı'ndaki akşam yemeği sırasında konuyu net şekilde gündeme getirdiğini belirtti. Morrison, "Geleneksel denizaltıların stratejik çıkarlarımızı karşılamayacağını söyledim. Bu konuyu açıkça anlatma konusunda çok nettim, birlikte yemek yedik." ifadelerini kullandı.

Fransa ile yaptıkları geleneksel dizel motorlu denizaltı yapımı anlaşmasındaki gecikmelerin alternatif arayışına girmelerine neden olduğunu belirten Morrison, "Avustralya'nın savunma çıkarları önce gelmeliydi. Bu denizaltılar, Avustralya'nın ihtiyaç duyduğu denizaltılar değildi. Avustralya'nın daha azıyla yetinmesini istemedim ve her zaman nükleer enerjili bir denizaltıya sahip olma özlemimiz vardı." şeklinde konuştu.

Macron, denizaltı anlaşmasının iptali konusunda Fransa'yı önceden bilgilendirdiklerini açıklayan Morrison'un yalan söylediğini iddia etmişti.

- AVUSTRALYA, ABD İLE İNGİLTERE ARASINDAKİ AUKUS ANLAŞMASI

AUKUS olarak bilinen ve Avustralya, İngiltere ile ABD arasında imzalanan anlaşmayla, Avustralya, 2016'da Fransız Naval Group ile imzaladığı 12 geleneksel dizel elektrikli denizaltının inşasını öngören 90 milyar Avustralya doları (yaklaşık 67,5 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmeyi iptal etmişti.

Anlaşmanın iptali Fransa ile Avustralya arasında krize yol açmış, Fransa tepki olarak Canberra ve Washington büyükelçilerini geri çekmişti.

Morrison, anlaşmanın iptali hakkında Avustralya'nın Fransa'yı önceden bilgilendirmediğini belirtmişti.

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