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Dünya

Macron yine kendinden bekleneni yaptı! Ermenistan'ın yalanına destek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Erivan yönetiminin ‘Azerbaycan sınır ihlalinde bulunuyor' manipülasyonuna destek verdi.

DHA14 Mayıs 2021 Cuma 10:09 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:09
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Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından ağır yenilgi alan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Azerbaycan sınırımızı ihlal etti" iddiasında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Facebook hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan'a destek verdi. Macron, Azerbaycan'ın Ermenistan sınır bölgelerinden 'askerlerini derhal çekmesini' talep ederek, "Azerbaycan silahlı kuvvetleri Ermenistan topraklarını işgal etti. Derhal geri çekilmeleri gerekiyor" diye yazdı.

Ermenice başka bir paylaşımda bulunan Macron, "Ermeni halkına bir kez daha söylüyorum: Fransa dayanışma içinde ve öyle kalacak" ifadelerini kullandı.

Macron'un ofisinden yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanı Fransa'nın Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne olan bağlılığını hatırlattı ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan topraklarından derhal çekilmesi gereğini vurguladı" denildi.

ERMENİSTAN'DAN 'SINIR İHLALİ' SUÇLAMASI

Öte yandan, Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ı 'topraklarına asker kaydırmakla' suçlamamıştı. Ermenistan başsavcısının "toprak bütünlüğünün ihlaline" yönelik Azerbaycan'a ceza davası açtığı öne sürülmüştü.

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