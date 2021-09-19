Macron'da F-35 kızgınlığı! Cumhurbaşkanı Parmelin'in ziyaretini iptal etti

star.com.tr 19 Eylül 2021 Pazar 12:47 - Güncelleme: 19 Eylül 2021 Pazar 12:47

Avusturalya'nın "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması nedeniyle yaklaşık 66 milyar ABD dolar tutarındaki 12 denizaltı satışını iptal etmesi sonrası Fransa'da sular durulmuyor. Avusturalya'dan büyükelçisini çeken Fransa'nın şimdi de İsviçre ile gerilim yaşadığı ortaya çıktı.



Fransa basını, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İsviçre Cumhurbaşkanı Guy Parmelin'in ziyaretini iptal ettiğini yazdı.



6 aydır planlanan ziyaretin iptal edilme gerekçesi olarak İsviçre'nin Rafale savaş uçağı yerine F-35 satın alması gösterildi.