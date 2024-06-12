Macron'dan aşırı sağa karşı ittifak çağrısı

AP seçimlerini Fransız aşırı sağı Ulusal Birlik (RN) partisinin yüzde 31,36 oranla açık ara önde bitirmesi üzerine, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı alan Macron, bu kararın ardından ilk kez kamuoyu önüne çıktı.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin hükümetine karşı verdiği gensoru önergeleri ile Ulusal Meclis'te "sürekli bir endişe ve düzensizlik" yarattığını belirten Macron, aşırı sağcı RN'nin de AP seçimlerinden galibiyetle çıkmasının ardından "bir şeylerin açıklığa kavuşturulması" için Ulusal Meclis'i feshetme kararı aldığını dile getirdi.

Macron, aşırı sağın galibiyetini "göz ardı edilmeyecek siyasi bir gerçek" olarak niteledi.

- "MASKELER DÜŞTÜ"



Macron, erken genel seçimlerde, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) aşırı sağcılarla ittifak yapacağını duyurmasını eleştirdi.

Cumhuriyetçilerin "RN ile ittifak kurarak General de Gaulle, Jacques Chirac ve Nicolas Sarkozy'nin mirasına sırtını döndüğünü" belirten Macron, AP seçimlerinden sonra "Maskeler düştü" değerlendirmesinde bulundu.

- AŞIRI SAĞA KARŞI İTTİFAK ÇAĞRISI



Macron, "Şu anki başkanlık çoğunluğu liderlerinin, bugün üyeleri olmayan güçlerle ve kişilerle diyalog kurabileceğini umuyorum." sözleriyle meclisteki kurucu çoğunluğun, bünyesine yeni siyasi isimleri dahil etmesini istedi.

"Kendisini iki tarafın aşırıları ile ittifakta konumlandıramayan herkesi" aynı çatı altında toplamak isteyen Macron, sağ ve sol cepheden ılımlı siyasetçilere aşırı sağa karşı birlik olma çağrısı yaptı.

- YENİ KALEDONYA'DA BAĞIMSIZLIK YANLILARINI HAREKETE GEÇİREN ANAYASAL REFORMU ASKIYA ALDI



Macron, Fransa ana karasına 17 bin kilometre uzaklıktaki Fransız kolonisi Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlısı yerli halkın karşı çıktığı anayasal reformu askıya aldığını duyurdu.

Ada'daki bağımsızlık yanlıları ve karşıtları arasında uzlaşı için görüşmelerin sürdüğü bir dönemde Macron, "tüm gücü sahada diyalog sağlanması ve düzene dönüşe" yönlendirmek için "belirsizliğe yer bırakmama" kararı aldığını belirtti.

Fransa'da AP seçimlerinde aşırı sağcı RN'nin yüzde 31,36 oy oranı ile açık farkla ilk sırayı alması üzerine Macron, Ulusal Meclisi feshederek erken seçime gitme kararı almıştı. Seçimde merkez sağ partisi LR ise yüzde 7,3'lük oy oranıyla beşinci sırada kalmıştı.