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Dünya

Macron'dan skandal açıklama: Ermeni iddiaların inkarının cezalandırılması için çalışma yapılıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tepki çeken bir açıklamaya imza atarak, Ermeni iddialarının inkarının cezalandırılması için hukuki çalışma yapıldığını belirtti.

AA30.01.2020  07:31 - Güncelleme: 30.01.2020  07:31

Macron, Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) düzenlediği yıllık akşam yemeğine katıldı.

Burada konuşan Macron, ülkede yaşayan Ermeniler ve Ermenistan'ı her zaman destekleyeceğini belirterek, "CCAF'ın Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına yönelik bir talebi olduğunu ve bununla ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını" bildirdi.

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin sözde Ermeni iddialarını da kapsayacak şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti.

Yasal değişiklikte 1915 olaylarıyla ilgili sözde iddialara yönelik doğrudan herhangi bir ifade bulunmuyordu. Ancak yasanın, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımamayı "nefret suçu" kapsamına sokarak, bu konuyla ilgili cezalandırmanın önünü açacağı belirtiliyordu.

Bu yasaya göre, söz konusu suçtan bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası verilebilecekti.

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

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