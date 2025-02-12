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Dünya

Macron'dan Trump'a Gazze çıkışı: Orası boş bir arazi değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi 'devralma' planına karşı çıkarak, 'Gazze boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar.' dedi. Macron, 'En iyi çözüm emlak operasyonu değil, siyasi operasyon.' diyerek, Gazze'deki durumun bir yıldır herkes için vahim olduğunu dile getirdi.

AA12 Şubat 2025 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
Macron'dan Trump'a Gazze çıkışı: Orası boş bir arazi değil
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Macron, CNN televizyonuna Trump'ın Gazze'yi devralma planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı'nın bu planına karşı çıkan Macron, "Gazze, boş bir arazi değil, 2 milyon insanın yaşadığı topraklar. 2 milyon insana, 'Tamam şimdi tahmin edin ne olacak? Buradan gideceksiniz.' diyemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Macron, "En iyi çözüm emlak operasyonu değil, siyasi operasyon." diyerek, Gazze'deki durumun bir yıldır herkes için vahim olduğunu dile getirdi.

Emmanuel Macron, şöyle devam etti:

"İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze'de başlatılan operasyonlarla ilgili aynı fikirde olmadığımı her zaman dile getirdim çünkü bazen sivilleri de hedef alan bu kadar büyük çaplı operasyonların doğru yanıt olduğunu bir an bile düşünmüyorum."

Macron, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkesin muhafaza edilmesi ve insani operasyonların yeniden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

"Filistinlilerin bir devlete sahip olma isteğine saygı duyulması gerektiğini" vurgulayan Macron, Ürdün'e ve Mısır'a da saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

- TRUMP'IN, GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

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